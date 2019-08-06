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Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, tecrübeli oyuncusu Sinan Güler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, 35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu Sinan Güler ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko’ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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