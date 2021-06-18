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Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

18.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar (1.93, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Daha önce Devin Booker ile transferi başlatan Fenerbahçe'nin açıkladığı ikinci resmi transfer oldu.

İSMET AKPINAR KİMDİR?

22 Mayıs 1995 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola Rist Wedel formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.

2013-14'te Alba Berlin'e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek Alba formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında Almanya Kupası'nı kazandı.

2017-18 ve 2018-19'da Ulm forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da EuroCup'ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.

2018-19'da ülkemizde Beşiktaş'a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise Bayern Münih formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise Bahçeşehir Koleji'yle yine EuroCup'ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.

Kariyerinde 57 EuroCup maçına çıkan İsmet, bu karşılaşmalarda 6.0 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu.

İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde de defalarca giydi.

Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen İsmet Akpınar, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle tanınıyor.

KARİYER ÖZETİ:

2011-13 (Rist Wedel)
2013-17 (Alba Berlin)
2017-19 (Ulm)
2019-20 (Beşiktaş, Bayern Münih)
2020-21 (Bahçeşehir Koleji)

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Fenerbahçe Beko
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