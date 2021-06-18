Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar (1.93, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Daha önce Devin Booker ile transferi başlatan Fenerbahçe'nin açıkladığı ikinci resmi transfer oldu.

İSMET AKPINAR KİMDİR?

22 Mayıs 1995 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola Rist Wedel formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.

2013-14'te Alba Berlin'e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek Alba formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında Almanya Kupası'nı kazandı.

2017-18 ve 2018-19'da Ulm forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da EuroCup'ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.