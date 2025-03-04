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Fenerbahçe Beko'dan çifte rekor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 15:17
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Euroleague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, erteleme maçında dün gece deplasmanda karşılaştığı Paris Basketbol’u 87-83 yenerken maçta toplam 50 ribaund alarak kulüp rekoru kırdı.

Fenerbahçe Beko'dan çifte rekor

Sarı-laciverti takım kazandığı 30 hücum ribaundu ile de CSKA Moskova’nın EuroLeague rekorunu egale etti. Euroleague 17’nci haftasında Paris Basketbol oyuncularının büyük bölümünün hastalanması nedeniyle ertelenen maç dün oynandı.

Geçen hafta Maccabi’ye sürpriz şekilde kaybeden Fenerbahçe Beko dünkü Paris deplasmanının özellikle 2’nci yarısında kazanma isteğini net bir şekilde sahaya yansıttı. Özellikle hücum ribaundlarında Fransız rakibine karşı ezici üstünlük kuran Fenerbahçe Beko bulduğu çok sayıda 3 sayılık şutu da değerlendiremedi. Bu nedenle ele geçirdiği çok sayıda fırsata rağmen son anlara kadar farkı açamayan temsilcimiz son anlarda daha az hata yaparak maçtan 87-83 galip ayrılmayı başardı.

Sarı- lacivertlilerin 50 ribanduna karşılık toplam 29 ribaundda kalan rakip takımda 22 sayı üreterek 28 verimlilik puanıyla maçı tamamlayan TJ Shorts’un etkili perforamsına özellikle Marco Guduric, Tarık Biberovic, Nigel Hayes ve Wade Baldwin’in sayılarının yanı sıra Khem Birch ve Devon Hall’ün ribaundlarıyla yanıt veren Fenerbahçe bu sonuçla 27’nci maçındaki 18’inci galibiyetini aldı. Temsilcimiz böylece Turkish Airlines EuroLeague'de 2’nci sıradaki yerini perçinledi.

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