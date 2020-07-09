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Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer; Ulanovas

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Edgaras Ulanovas'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer; Ulanovas

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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İşte oyuncu için resmi sitede hazırlanan bilgiler...

"7 Ocak 1992'de Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya'da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14'te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı.

Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.

Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020'de Litvanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Zalgiris, Ulanovas'ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff'a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.

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