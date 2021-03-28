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Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

28.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Afyon Belediye'yi 97-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 97-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda Ahmet Düverioğlu, Brown ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.

Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali Tuncer

Fenerbahçe Beko: Brown 20, Tarık Biberoviç 10, Barthel 4, Kenan Sipahi 9, Ahmet Duverioğlu 8, Perez 4, Melih Mahmutoğlu 15, O,Quinn 9, Pierre 10, Berkay Candan 8, Ali Muhammed,

  1. Periyot: 27-28

Devre: 39-56

  1. Periyot: 58-77

5 faulle çıkan: 36.06 Kairys (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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