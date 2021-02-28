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Fenerbahçe Beko, deplasmanda yara sardı

28.02.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda yara sardı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 66-64 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko ligde 16 galibiyete ulaşırken, Darüşşafaka Tekfen 11. kez mağlup oldu.

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, dışarıdan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 19-14 önde geçti.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, dışarıdan da sayılar üreterek ilk yarı sonunda 10 sayı üstünlük yakaladı: 29-39.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, 3 periyot sonunda farkı 13 sayıya (54-41) çıkardı.

Oyundan kopmayan Darüşşafaka Tekfen, iyi savunmasıyla 39. dakikada Gulley'in isabetleriyle farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 62-64. Rakibinin dış atışlarda etkisiz kalmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Guduric'in basketleriyle sahadan 66-64 galip ayrılmasını bildi.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Luther 10, Magette 12, Andrews 10, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jerrett 4, Berk Demir 15, Gulley 6, Sinan Güler 3, Emircan Koşut 2, Görkem Doğan

Fenerbahçe Beko: Kenan Sipahi 10, Guduric 6, Pierre 9, Barthel, Ahmet Düverioğlu 5, Tarık Biberoviç 11, Eddie 10, O'Quinn 8, Ali Muhammed 7

  1. Periyot: 19-14

Devre: 29-39

  1. Periyot: 41-54

5 faulle çıkan: 37.19 Andrews (Darüşşafaka Tekfen)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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