Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Dubai BC'ye 92-81 mağlup oldu. Bonzie Colson'ın sakatlığı ve yoğun maç temposu, Sarı-Lacivertliler'in performansını olumsuz etkiledi. Jasikevicius maç sonrası yaptığı açıklamada, Dubai'nin fiziksel oyununa dikkat çekti.

Burak Kavuncu

EuroLeague'de son 6 günde 3 maç yapan sarı-lacivertliler, Dubai BC'ye 92-81 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague maratonunda zorlu bir sınavdan geçti. Son haftalarda üst üste galibiyetlerle moral bulan Sarı-Lacivertliler, Dubai deplasmanında 92-81'lik skorla mağlup oldu. EuroLeague'de son 11 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 7. yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı! 1

Maçın ilk yarısında yaşanan talihsiz bir sakatlık, Bonzie Colson'ın oyundan çıkmasına neden oldu ve takımın dengesini bozdu.

YOĞUN TAKVİM FENERBAHÇE'Yİ YORDU!

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı! 2

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, yoğun bir maç takviminin etkisiyle Dubai karşısında beklenen performansı sergileyemedi. Son 6 günde 3. maçına çıkan Fenerbahçe Beko'da yorgunluk belirtileri gözlemlendi. Dubai BC, özellikle McKinley Wright'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi ve maç boyunca kontrolü elinde tutmayı başardı. Horton-Tucker'ın 15 sayısı ve Jantunen'in 13 sayılık katkısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Maç öncesinde konuşan Sarunas Jasikevicius, Dubai'nin fiziksel gücüne dikkat çekmişti. Maç sonrasında yaptığı açıklamada da Dubai'nin sert oyununun kendilerini zorladığını belirtti. Jasikevicius, oyuncularının yorgunluğuna da değinerek, dinlenmek ve toparlanmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

BALDWIN VE TUCKER YETMEDİ...

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı! 3

Fenerbahçe Beko'nun skor dağılımında Baldwin 21 sayı ile en skorer isim olurken, Horton-Tucker 15, Jantunen 13, Hall ise 9 sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker'ın 15 sayılık performansı ve Jantunen'in 13 sayılık katkısı galibiyete yetmedi. Fenerbahçe Beko'nun bu mağlubiyeti, EuroLeague sıralamasındaki yerini etkileyebilir. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki maçlarda toparlanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İŞTE SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı! 4

Fenerbahçe Beko'da Dubai karşısında skor dağılımı şu şekilde gerçekleşti...

Skor dağılım: Baldwin 21, Horton-Tucker 15, Jantunen 13, Hall 9, Biberovic 8, Birch 7, Melih 3, Colson 2, Boston Jr. 2, Silva 1

MAÇIN YILDIZI MCKINLEY KONUŞTU!

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama yıkamadı! 1

Dubai Basket'in yıldızı McKinley Wright, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından:

"Açıkçası bugün deplasmanda gibiydik. Fenerbahçe taraftarları çok kalabalıktı. Buna rağmen 40 dakika boyunca bir arada kaldık, oyun planını uyguladık ve kazandık." dedi.

Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında aldığı mağlubiyetle moral bozukluğu yaşadı. Yoğun maç temposu ve önemli oyuncuların sakatlıkları, takımın performansını olumsuz etkiledi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki maçlarda daha dikkatli ve dinlenmiş bir şekilde sahaya çıkarak, EuroLeague'deki iddialarını sürdürmek istiyor.

