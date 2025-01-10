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Fenerbahçe Beko, Errick McCollum’u transfer etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 13:56
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Fenerbahçe Beko, son olarak Karşıyaka forması giyen 36 yaşındaki ABD’li basketbolcu Errick McCollum ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Errick McCollum’u transfer etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli basketbolcu Errick McCollum ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Karşıyaka forması giyen 36 yaşındaki ABD’li basketbolcu Errick McCollum ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tecrübeli gard Errick McCollum ile 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. McCollum, oldukça uzun süredir Avrupa basketbolunda yer alan, mücadele ettiği tüm takımlarda skorer kimliği ve liderliğiyle dikkat çeken deneyimli bir isim. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Errick McCollum’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

McCollum, bu sezon Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi’nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamasıyla oynadı.
ABD’li basketbolcu, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve A. Efes’te de forma giydi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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