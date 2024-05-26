Fenerbahçe Beko EuroLeague'i dördüncü tamamladı!

THY EuroLeague'de üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Olympiakos maçı 87-84 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe Beko sezonu sördüncü sırada tamamladı.

TRİBÜNLERDE YOĞUNLUK YOKTU!

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşırken tribünler boş kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşma öncesinde salonun etrafında herhangi bir yoğunluk olmaması dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım ilk maçta Panathinaikos'a 73-57 mağlup olup final şansını kaybederken, bu durum tribünlere de yansıdı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için gelen birçok taraftar, ilk maçta alınan sonucun ardından turnuvanın kalanını takip etmedi. Panathinaikos karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, üçüncülük müsabakasına aynı ilgiyi göstermedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ!

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylar sebebiyle Alman polisi, üçüncülük maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Cuma günü oynanan maç, çıkan olaylar ve gözaltına alınan taraftarlar sebebiyle 25 dakika geç başlamıştı.

Berlin emniyeti, benzer bir durumun meydana gelmemesi için bu kez ekstra önlem aldı.







