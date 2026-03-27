Fenerbahçe Beko evinde buz kesti! Zalgris'ten kötü sürpriz

EuroLeague'in zirvesinde yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını şaşırttı! Çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden sarı-lacivertlilerde, özellikle Kızılyıldız, Olympiakos, Maccabi ve Zalgiris yenilgileri moralleri bozdu.

İLK ÇEYREĞİ ÖNDE, DEVREYİ GERİDE TAMAMLADIK!

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Son 5 maçındaki 4. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, parkeden 82-92'lik skorla boynu bükük ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda oldukça iştahlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-22 önde kapatarak kontrolü eline alsa da, ikinci çeyrekte savunma disiplininden tamamen koptu. Bu bölümde kalesinde tam 27 sayı gören Kanarya, soyunma odasına 44-49 geride girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI!

Mücadelenin ikinci yarısında savunma sertliğini artırmaya çalışan Jasikevicius’un öğrencileri, üçüncü periyodu 62-66’lık skorla geçerek farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı. Ancak final periyodunda Zalgiris’in hücum organizasyonlarına engel olamayan Fenerbahçe Beko, son çeyrekte potasında gördüğü 26 sayıya yanıt veremeyince parkeden 10 sayılık farkla, 82-92 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla lider, son 5 maçındaki 4. yenilgisini alarak play-off öncesi taraftarlarını endişelendirdi.

BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ!

EuroLeague’de fırtına gibi esen ve liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, son haftalarda beklenmedik bir duraklama dönemine girdi. Sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasındaki bu ani form düşüşü, basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sezon başından bu yana dominant bir oyun sergileyen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, son 5 karşılaşmalık periyotta ritmini kaybetti. Bu süreçte oynanan Kızılyıldız, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv ve Zalgiris maçlarından eli boş dönen Fenerbahçe Beko, sadece Olimpia Milano engelini aşabildi.

SADETTİN SARAN VE TEDESCO'DA MAÇI TAKİP ETTİ...

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'da maçı tribünden takip etti.