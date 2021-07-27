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Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'la yollarını ayırdığını duyurdu

27.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'la yollarını ayırdığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze kısa bir süre önce koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kokoskov'a başarı dileklerinin de yer aldığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon teknik ekip yapılanmasının en kısa sürede netleştirileceği kaydedildi.

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