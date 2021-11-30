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Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı farklı geçti

30.11.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 12, Polonara 15, Shayok 3, Booker 17, Metecan Birsen 8, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 15, Pierre 3

Pınar Karşıyaka: Taylor 1, Colson 20, Tyus 12, Burak Can Yıldızlı, Roll 5, Blackmon 7, Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 6, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 5

  1. Periyot: 29-15

Devre: 48-30

  1. Periyot: 71-49

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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