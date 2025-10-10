SPOR

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu! Sarı-Lacivertliler üst üste ikinci yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 86-81 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı.

Berker İşleyen

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, 3. dakikada Moneke'nin pota altından bulduğu sayıyla farkı 8'e çıkardı: 2-10. Izundu, Moneke ve Motiejunas ile pota altında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

SERT SAVUNMAYLA FARKI AÇTILAR

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko'ya karşı sert savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kızılyıldız, 17. dakikada Moneke'nin hızlı hücumdan bulduğu 2 sayılık basketle aradaki farkı 12'ye çıkardı: 23-35.

Sarı-lacivertlilerin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan temsilcisi, Miller-McIntyre ve Carter'ın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle son 15 saniyeye 43-27 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in son saniyede bulduğu üçlükle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

FENERBAHÇE FARKI TEK HANELERE İNDİRDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Jantunen'in turnikeden bulduğu basketle farkı 8'e düşürdü: 37-45.
Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken son çeyreğe konuk ekibin 56-48 üstünlüğüyle girildi.

FARK 3'E KADAR DÜŞTÜ AMA...

Karşılaşmanın son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 75-78.

Son bölümde hata yapmayan Kızılyıldız, maçı 86-81 kazandı.

