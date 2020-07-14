Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'dan Lorenzo Brown ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko, son sezonu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown (1.96, 1990) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown (1.96, 1990) ile bir yıllık anlaşmaya vardı."
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