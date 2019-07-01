Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sloukas, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giymeye başlamıştı.

