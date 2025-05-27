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Fenerbahçe Beko kupasını kaldırıyor! Taraftarlar Bağdat Caddesine akın etmiş durumda... Her yer Sarı-Lacivert!

THY EuroLeague'de Monaco'yu devirerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko taraftarıyla coşkulu bir kutlama yapıyor. Haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko kupasını kaldırıyor! Taraftarlar Bağdat Caddesine akın etmiş durumda... Her yer Sarı-Lacivert!
Berker İşleyen

THY Euroleague finalinde Monaco'yu yenen, 8 yıl sonra EuroLeague şampiyonu olan ve ikinci kez bu kupayı müzesine götürerek tarih yazan Fenerbahçe Beko, bu başarısını taraftarıyla birlikte kutluyor.

Sarı lacivertliler bugün Ülker Salonu'nda başlayan kutlamada otobüsle Bağdat Caddesi'ne gidecek ve taraftarlarla buluşacak.

OTOBÜS YOLA ÇIKTI

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Ülker Salonu'nda fotoğraf çekimi ve röportajlar tamamlandı. Takım, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

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Ülker Salonu'nda konuşan Saras Jasikevicius "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Diğer oynadığım takımlara göre dil bariyeri var. Bu yüzden tam olarak anlamıyorum. Birçok takımla çalıştım hepsi benim bir parçam. Fenerbahçe de çok büyük parçam, Zalgiris'in yeri ayrı. Dil bariyeri aşıldıkça daha iyi olacak. Antrenmanlarda da maçlarda da aynı şekildeyim, 9 aydır birlikteyiz. Oyuncuların bana alışmış olmaları gerekiyor. Kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Efes ile maçımız vardı. Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki seneyi henüz düşünme fırsatım olmadı çünkü çok eğlendik. Daha Türkiye Ligi var." şeklinde konuştu.

HAYES DAVIS: HERKES KANALIMA KAYIT OLSUN

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Final Four'un en değerli oyuncusu seçilen Nigel Hayes Davis, "YouTube kanalım var. Onu büyütmeye çalışıyorum. Herkesin kayıt olmasını bekliyorum. Çarşamba gününden itibaren bunları kaydettim. Bunları herkesle paylaşmak çok güzel olacak." dedi.

"TARAFTARIMIZLA KUTLAYACAĞIZ"

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Devon Hall: "Bizim için harika oldu. Bizi çok iyi desteklediler ve çok iyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi taraftarımızla birlikte bunu kutlayacağız. Taraftarımıza minnettarız. Final Four'da her yerde sarı-lacivert formalı insanlar vardı. Sezon boyunca bizi desteklediler. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Çok net bir bilgim yok ama son EuroLeague şampiyonluğunda ortamın ne kadar çılgın olduğunu söylediler. Şimdi oraya gitmek için sabırsızlanıyorum."

"GURUR DUYUYORUM"

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Melih Mahmutoğlu: "Ne mutlu bana. Fenerbahçe ile ikinci kez bu kupayı kaldırmak ve ülkemize bu kupayı kazandırmak, benim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli ve önemli. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hep kupa. Saras için de çok mutluyum. Senelerdir şampiyonluğu hak ediyordu. Fenerbahçe'de bunu yaşaması bizim için çok sevindirici. İnşallah seneye de bize kazanmak nasip olur."

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EuroLeague son dakika Şampiyon fenerbahçe
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