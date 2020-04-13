SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber geldi!

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2020 22:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber geldi!

İlker Üçer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, daha önce yapılan iki testin sonucunun pozitif çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti.

"ARTIK NEGATİFİM"

Üçer,"Belirtilerin başladığı tarihe göre yaklaşık 3 haftalık bir süreci geride bırakmış, tat ve koku kaybının da ortadan kalkmasıyla neredeyse hiçbir şikayetim kalmamış olmasına rağmen ikinci testin de pozitifi gelmesi keyfimi kaçırmıştı. Sonunda 13 Nisan, yani bugün itibarıyla güzel haberi aldım. Artık negatifim. Bu sonucu alana kadar da bir şey yazmak istemedim. Süreç biraz uzun sürdü ama bundan şikayetçi olamam. Sonuçta hafif atlatabilecek kadar şanslıydım. Ancak aileme bulaştırmış ya da bulaştırabilecek olma ihtimali beni epey yıprattı. Lakin ailemdeki herkesin tahlil sonuçlarının negatif çıkması ve şu anda da durumlarının iyi olması benim adıma en büyük mutluluk vesilesiydi." dedi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Bu süreçte destek olan herkese teşekkürlerini ileten Üçer, "Daha önce de söylediğim gibi, özellikle ailemin ihtiyaç duyması halinde yanlarında olabileceklerini söyleyen bu kadar çok insanın hayatıma girebilmiş olması benim için tarifsiz bir ayrıcalık. Kulübüme ve bu zor süreçte bana en iyi şekilde yardımcı olan sağlık çalışanlarına da minnettarım. Özellikle takım doktorumuz Ahmet Kulduk'a ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Hemen her gün farklı ve birbirinden acayip sorularla başını ağrıttım ama her aynı özen nezaketle destek oldu. Şimdi biraz daha soluklanabilmiş ve morallenmiş bir şekilde, bu sürecin atlatılması için gereken dayanışmaya kişisel olarak yapmam gerekenlere dikkat ederek katkıda bulunmaya çalışacağım. Bu hastalıkla mücadele etme durumunda kalan herkese güç, sabır ve elbette acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

fa

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklamasıKenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilker üçer Fenerbahçe koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Ben patates çuvalı değilim!

Ben patates çuvalı değilim!

Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber geldi!

Fenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Marc Wilmots, Fenerbahçe'ye gelmek için teklifi reddetti!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş karar!

F.Bahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş karar!

Luiz Gustavo'ya Fransa'dan sürpriz talip!

Luiz Gustavo'ya Fransa'dan sürpriz talip!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.