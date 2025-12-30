SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Fenerbahçe Beko MVP seçilmiş Chris Silva'yı kadrosuna katıyor!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko yeni bir transfere hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip sezonu Yunanistan'da geçiren Chris Silva ile her konuda anlaşmaya vardı. işte detaylar...

Fenerbahçe Beko MVP seçilmiş Chris Silva'yı kadrosuna katıyor!
Burak Kavuncu

Euroleague'de ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko transfer için gün sayıyor. Sarı-lacivertli ekip kadrosunu güçlendirmek adına Yunanistan ekibi AEK forması giyen Chris Silva'yı renklerine bağlıyor.

BARCELONA VE PARTİZAN'A HAYIR DEDİ!

Fenerbahçe Beko MVP seçilmiş Chris Silva yı kadrosuna katıyor! 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, AEK forması giyen Chris Silva ile anlaşmaya vardı. Silva, Barcelona ve Partizan'ın tekliflerini reddedip Fenerbahçe Beko'ya 'Evet' dedi.

MVP SEÇİLDİ...

Fenerbahçe Beko MVP seçilmiş Chris Silva yı kadrosuna katıyor! 2

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı AEK uzunu Chris Silva, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon MVP'si seçildi. Silva, oynadığı 5 maçta 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdıGalatasaray, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladıOfsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Beko AEK son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.