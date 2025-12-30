Fenerbahçe Beko MVP seçilmiş Chris Silva'yı kadrosuna katıyor!

Euroleague'de ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko transfer için gün sayıyor. Sarı-lacivertli ekip kadrosunu güçlendirmek adına Yunanistan ekibi AEK forması giyen Chris Silva'yı renklerine bağlıyor.

BARCELONA VE PARTİZAN'A HAYIR DEDİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, AEK forması giyen Chris Silva ile anlaşmaya vardı. Silva, Barcelona ve Partizan'ın tekliflerini reddedip Fenerbahçe Beko'ya 'Evet' dedi.

MVP SEÇİLDİ...

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı AEK uzunu Chris Silva, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon MVP'si seçildi. Silva, oynadığı 5 maçta 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.