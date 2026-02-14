Süper Lig'de bu sezon 20.teknik adam değişikliği de oldu! Resmen duyuruldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik adam değişikliği yaşandı. Ankara ekibi bugün Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetiyle 11.sırada yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Gençlerbirliği Spor Kulübü

BU SEZON 20.TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN AYRILDI!

Süper Lig'de bu sezon 20 teknik direktör, takımlarından ayrıldı.

İsmet Taşdemir - Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş

Jose Mourinho - Fenerbahçe

Çağdaş Atan - Başakşehir

Selçuk Şahin - Eyüpspor

Markus Gisdol - Kayserispor

Emre Belözoğlu - Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği

Marcel Licka - Karagümrük

Recep Uçar - Konyaspor

İlhan Palut - Rizespor

Shota Arveladze - Kasımpaşa

Volkan Demirel - Gençlerbirliği

Burak Yılmaz - Gaziantep FK

Erol Bulut - Antalyaspor

Orhan Ak - Eyüpspor

Çağdaş Atan - Konyaspor

Radomir Djalovic - Kayserispor

Thomas Reis - Samsunspor

Metin Diyadin - Gençlerbirliği