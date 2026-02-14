SPOR

Süper Lig'de bu sezon 20.teknik adam değişikliği de oldu! Resmen duyuruldu

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ankara ekibinde Rizespor beraberliği teknik direktör değişikliği getirdi.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik adam değişikliği yaşandı. Ankara ekibi bugün Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetiyle 11.sırada yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Gençlerbirliği Spor Kulübü

BU SEZON 20.TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN AYRILDI!

Süper Lig'de bu sezon 20 teknik direktör, takımlarından ayrıldı.

İsmet Taşdemir - Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş
Jose Mourinho - Fenerbahçe
Çağdaş Atan - Başakşehir
Selçuk Şahin - Eyüpspor
Markus Gisdol - Kayserispor
Emre Belözoğlu - Antalyaspor
Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği
Marcel Licka - Karagümrük
Recep Uçar - Konyaspor
İlhan Palut - Rizespor
Shota Arveladze - Kasımpaşa
Volkan Demirel - Gençlerbirliği
Burak Yılmaz - Gaziantep FK
Erol Bulut - Antalyaspor
Orhan Ak - Eyüpspor
Çağdaş Atan - Konyaspor
Radomir Djalovic - Kayserispor
Thomas Reis - Samsunspor
Metin Diyadin - Gençlerbirliği

