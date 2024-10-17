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Fenerbahçe Beko, NBA yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor! Scottie Wilbekin'in yeri doluyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 11:50
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Scottie Wilbekin'in sakatlığının ardından transfer arayışlarına giren Fenerbahçe Beko, çözümü NBA'de buldu. Sarı-lacivertli ekip, Skylar Mays ile anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe Beko, NBA yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor! Scottie Wilbekin'in yeri doluyor

Fenerbahçe Beko, sezonu sakatlık nedeniyle kapatan Scottie Wilbekin’in boşluğunu Skylar Mays ile doldurmayı planlıyor.

FENERBAHÇE BEKO, SKYLAR MAYS'İ TAKIMINA KATMAK ÜZERE

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Eurohoops’un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Skylar Mays’i kadrosuna dahil etme sürecinde.

27 yaşındaki Skylar Mays, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formalarını giymişti. NBA’de 105 maçta yer alan Mays, ortalama 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaunt gibi rakamlarla sahada yer aldı.

Bu transfer, Fenerbahçe’nin kadrosunda yeni bir rüzgar estirebilir; tıpkı bir bahçıvanın eksik bir çiçeği tamamlayarak bahçesini daha da güzelleştirmesi gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko NBA
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