F.Bahçe'nin güvencesi Obradovic!

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 18. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek. Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı. Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı. Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı. Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü. Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Hastane çıkışında görüntülendiler Sloukas'tan Efes'e övgü Kalinic şampiyonluğa inanıyor

FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE 2017'DE ÇIKARDI Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı. 2013 yılında geldiği sarı-lacivertlileri üst üste 5. kez Dörtlü Final'e çıkaran Sırp başantrenör, 2016-2017 sezonunda ise büyük bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. BÜTÜN TAKIMLARIYLA AVRUPA KUPASI KAZANDI Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı. 17 DÖRTLÜ FİNALİN 12'SİNDE FİNALE ÇIKTI Daha önce 17 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı.

Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 17 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ile üç defa dördüncülük elde etti. LASO'NUN 2, ITOUDIS'İN 1 ŞAMPİYONLUĞU VAR Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin de organizasyonda şampiyonlukları bulunuyor. Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 8. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final'e kaldı ve 4'ünde İspanyol temsilcisine final oynattı. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 5. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, takımını 1 kez finale çıkardı ve 2016'da kupayı kazandı. Bu kulvarda şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise 3. kez kariyerinde Dörtlü Final'de boy gösterecek.

İTALYAN VE İSPANYOL DAMGASI Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı basketbol THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanyol ve İtalyan ekipleri kazandı. İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 21 takım şampiyonluk yaşadı. Avrupa Ligi'nde İspanyol ve İtalyan ekipleri 13 kezle kupayı en çok kazanan takımlar olma başarısı gösterdi. Dörtlü Final'de bu sezon da Real Madrid ile yer alan İspanyollar, 13 şampiyonlukla zirveyi İtalyanlarla paylaştı. İspanya'dan Real Madrid 10 kezle kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı. Real Madrid, kendi ülkesinde düzenlenecek organizasyonu şampiyon bitirmesi durumunda İspanya, İtalya'nın önüne geçerek kupayı en fazla kazanan ülke olacak. İTALYANLARIN SON KUPASI 2001'DE Uzun yıllardır bu kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını sahip olan İtalyanlar, en son kupayı 2001'de kazanmıştı.

Ligde en son 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 18 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. İtalya'dan Varese 5, EA7 Emporio Armani Milano 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü. İtalyanlar ayrıca son 8 sezondur Dörtlü Final'de de yer alamıyor. Kupada en son 2011 yılında Barcelona'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena, sezonu üçüncü bitirmişti. KUPA 9 KEZ YUNANİSTAN'A GİTTİ Yunan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupanın sahibi oldu. TÜRKİYE'DEN SADECE FENERBAHÇE Türkiye'den Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan tek takım olma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonda şampiyon olarak, kupayı müzesine götürdü. Bu sezon yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikilisinden biri 19 Mayıs'ta final oynayarak, Türkiye'ye ikinci kupa sevincini yaşatmaya çalışacak.