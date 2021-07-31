Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksander Djordjevic

Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımının yeni hocasını açıkladı. Fenerbahçe, Aleksandar Djordjevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sertaç Komsuoglu, "Sayın Aleksandar Djordjevic yeni hocamız. Son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu Djordjevic. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve EuroLeague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok." dedi.

Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

"KOKOSKOV'DAN TAZMİNAT ALMADIK"

Kokoskov'un ailevi nedenlerden ötürü ayrılmak istediğini söyleyen Komsuoğlu, "Hocamız ailevi nedenlerden ötürü ayrılmak istedi. Biz şubat ayından itibaren bu senenin yapılanmasını, salonda istediği alanlar dahil olmak üzere her şeyi beraber planladık. Sonra böyle bir talep geldi. Biz Fenerbahçe olarak hedefe konsantre olacak, şampiyonluklara inanacak kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda en ufak bir sapma görürsek değişikliklere gideriz." dedi.

Sırp koçtan bir tazminat alınmadığını dile getiren Sertaç Komsuoğlu, "Herhangi bir tazminat almadık, söz konusu değildir. Tazminat alındığı Twitter'da yer aldı. Orada yer alan şeylere değil, kulübümüzün yaptığı açıklamalara bakmak daha doğru olacaktır. Yapılan adımlar bütçemize artı değer kattı." ifadelerini kullandı.

