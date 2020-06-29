Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Jasikevicius olabilir

Fenerbahçe'de 7 yıllık inanılmaz bir serüvenin ardından Obradovic ile yollar ayrıldı. Deneyimli Koç, geçtiğimiz günlerde yönetime gönderdiği mektupla bu yıl takım çalıştırmak istemediğini belirtmişti. Obradovic’in ayrılığı taraftarları da şoke etmiş ve yönetime bu doğrultuda inanılmaz ağır eleştiriler gelmişti. Kanarya’da bu beklenmedik ayrılığın ardından adaylar da yeni yeni belli olmaya başladı.

TAKIM BÜTÇESİ 20 MİLYON

Litvanya’dan ‘15min.lt’ sitesinde yer alan habere göre; Sarı Kanarya, halen Zalgiris’ten yılda 1 milyon euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius’a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon euro arasında maaş teklif etti. 3 yıllık mukavele önerilen 44 yaşındaki koça ayrıca, takımın gelecek sezonki bütçesinin 20 milyon euro olacağını da bildirdi. Taraflar arasında sıkıntı yok.

GHERARDINI’NİN VARLIĞI

Zalgiris ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Jasikevicius’u Fenerbahçe’ye yaklaştıran bir başka unsur, Obradovic ile birlikte Avrupa’nın en başarılı organizasyonlarından birini kuran genel menajer Maurizio Gherardini’nin varlığı. Önümüzdeki günlerde Jasikevicius’un resmen açıklanması bekleniyor. Obra’nın 1 yıllık ayrılık sonrası ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. (Akşam)

