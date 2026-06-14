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Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım 3 puanla gruptan nasıl çıkar?

2026 Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takımımız için umutlar tükenmiş değil. 48 takımlı yeni turnuva formatında, "en iyi üçüncülük" kuralı sayesinde 3 puanla bile son 32 turuna kalma ihtimalimiz bulunuyor. İşte tüm senaryolar ve averajın kritik önemi...

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım 3 puanla gruptan nasıl çıkar?
Emre Şen

Kanada, ABD ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası maceramıza 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle başlamamız moralleri bozsa da, matematiksel olarak umutlarımız hala taze. D Grubu'nun diğer maçında ev sahibi ABD'nin Paraguay'ı 4-1'lik net bir skorla geçerek liderliğe oturması gruptaki hesapları daha turnuvanın başında karmaşık hale getirdi. Ancak turnuvada ilk kez uygulanan yeni format, Türkiye'ye hayati bir ikinci şans kapısı aralıyor.

48 TAKIMLI YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen ve 12 gruptan oluşan bu dev turnuvada, gruptan çıkma dinamikleri tamamen değişti. Yeni sisteme göre; 12 grubu ilk iki sırada bitiren toplam 24 takım doğrudan adını son 32 turuna yazdırıyor.

Asıl kritik nokta ise üçüncülük yarışında gizli. Gruplarını 3. sırada tamamlayan 12 takım arasında yapılacak puan ve averaj sıralamasında, "en iyi 8 üçüncü" de son 32 turuna yükselme hakkı kazanacak. Bir başka deyişle, 12 grup üçüncüsünün sadece 4'ü turnuvaya veda edecek.

3 PUANLA TUR ATLANIR MI? AVERAJ TEHLİKESİ...

Peki, Türkiye sadece bir galibiyet alarak 3 puanla gruptan çıkabilir mi? İstatistiklere ve yeni formata göre bu sorunun cevabı; evet. En iyi 8 üçüncü arasına girmek için tek bir galibiyet (3 puan) yeterli olabilir.

Ancak A Milli Takımımızın Avustralya karşısında turnuvaya 0 puan ve -2 averajla başlamış olması hata payını sıfıra indirdi. Kalan iki maçta (ABD ve Paraguay) alınacak bir galibiyetin yanı sıra, skorların büyüklüğü de hayati bir önem taşıyor. Eğer turu sadece 3 puan belirleyecekse, gruptan çıkacak takımı diğer gruplardaki üçüncülerle yapılacak "averaj" kıyaslaması tayin edecek. Kısacası Ay-Yıldızlıların sadece kazanması değil, eksiye düşen averajını da hızla toparlaması şart.

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MS
Avustralya Avustralya
2 - 0
Türkiye Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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