Serdar Ali Çelikler'den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürerken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den sert açıklamalar geldi. Millilerin sahadaki görüntüsünü eleştiren Çelikler, futbolcuların turnuvaya yeterince hazır gelmediğini savunurken, reklam çalışmaları ve saha dışı faaliyetlere de göndermede bulundu.

"REKLAMLARDA OYNADINIZ, PRİMLERİ ALDINIZ"

Milli futbolculara seslenen Çelikler, beklentilerin karşılanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Çelikler'in "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Artık sahaya çıkıp Dünya Kupası seviyesinde performans göstermeniz gerekiyor." açıklaması gündeme oturdu.

"MERİH YOUTUBE'U BIRAK!"

Özellikle futbolcuların saha dışındaki aktivitelerine değinen deneyimli yorumcu, Merih Demiral üzerinden dikkat çeken bir eleştiri yaptı. Çelikler'in "Youtuber olmayın! Merih youtube’u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Cristiano Ronaldo ile video çekmek, içerik üretmek güzel ama önce sahada işinizi yapmanız gerekiyor." sözleri gündeme oturdu.

"HAVALARA GİRMİŞLER"

A Milli Takım'ın mental olarak da maça hazır görünmediğini savunan Çelikler, futbolcuların özgüven ile rehavet arasında kaldığını öne sürdü.

"Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü. Hiçbiri hazır gelmemiş. Biraz da havalara girmişler gibi gördüm. Böyle devam ederse işler daha da zorlaşır."

"DÜNYA KUPASI'NA TURİST OLARAK GİTMEDİNİZ"

Avustralya yenilgisinin ardından moralinin bozuk olduğunu ifade eden Çelikler, oyunculara çağrıda bulundu. "Çok kötü bir gün. Hepimizin morali bozuk. Beyler artık Dünya Kupası'na gelin. Siz oraya turistlik geziye gitmediniz." diyerek sitem etti.

PARAGUAY UYARISI

Milli takımın turnuvadaki ikinci rakibi Paraguay öncesinde de uyarılarda bulunan Çelikler, aynı görüntünün sürmesi halinde yeni bir mağlubiyet yaşanabileceğini söyledi.