SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Serdar Ali Çelikler'den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız"

Avustralya mağlubiyetinin ardından konuşan Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım futbolcularını sert sözlerle eleştirdi. Çelikler, reklam anlaşmaları, primler ve saha içindeki performans üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelikler'in "Youtuber olmayın! Merih youtube’u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz?" sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Serdar Ali Çelikler'den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız"
Burak Kavuncu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürerken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den sert açıklamalar geldi. Millilerin sahadaki görüntüsünü eleştiren Çelikler, futbolcuların turnuvaya yeterince hazır gelmediğini savunurken, reklam çalışmaları ve saha dışı faaliyetlere de göndermede bulundu.

"REKLAMLARDA OYNADINIZ, PRİMLERİ ALDINIZ"

Serdar Ali Çelikler den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız" 1

Milli futbolculara seslenen Çelikler, beklentilerin karşılanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Çelikler'in "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Artık sahaya çıkıp Dünya Kupası seviyesinde performans göstermeniz gerekiyor." açıklaması gündeme oturdu.

"MERİH YOUTUBE'U BIRAK!"

Serdar Ali Çelikler den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız" 2

Özellikle futbolcuların saha dışındaki aktivitelerine değinen deneyimli yorumcu, Merih Demiral üzerinden dikkat çeken bir eleştiri yaptı. Çelikler'in "Youtuber olmayın! Merih youtube’u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Cristiano Ronaldo ile video çekmek, içerik üretmek güzel ama önce sahada işinizi yapmanız gerekiyor." sözleri gündeme oturdu.

"HAVALARA GİRMİŞLER"

Serdar Ali Çelikler den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız" 3

A Milli Takım'ın mental olarak da maça hazır görünmediğini savunan Çelikler, futbolcuların özgüven ile rehavet arasında kaldığını öne sürdü.

"Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü. Hiçbiri hazır gelmemiş. Biraz da havalara girmişler gibi gördüm. Böyle devam ederse işler daha da zorlaşır."

"DÜNYA KUPASI'NA TURİST OLARAK GİTMEDİNİZ"

Serdar Ali Çelikler den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız" 4

Avustralya yenilgisinin ardından moralinin bozuk olduğunu ifade eden Çelikler, oyunculara çağrıda bulundu. "Çok kötü bir gün. Hepimizin morali bozuk. Beyler artık Dünya Kupası'na gelin. Siz oraya turistlik geziye gitmediniz." diyerek sitem etti.

PARAGUAY UYARISI

Serdar Ali Çelikler den Millilere sert çıkış! "Reklamlarda oynadınız, Primleri aldınız" 5

Milli takımın turnuvadaki ikinci rakibi Paraguay öncesinde de uyarılarda bulunan Çelikler, aynı görüntünün sürmesi halinde yeni bir mağlubiyet yaşanabileceğini söyledi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım 3 puanla gruptan nasıl çıkar?Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım 3 puanla gruptan nasıl çıkar?
Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin sebebini açıkladı!Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin sebebini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler Avustralya-Türkiye maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.