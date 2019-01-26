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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 26.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ligde 20. hafta geride kalırken, Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı. Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu. Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.

SONUÇLAR

Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75

Maccabi FOX-Panathinaikos: 84-75

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70

Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84

Khimki-Bayern Münih: 60-71

Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75

Buducnost VOLI-Herbalife Gran Canaria: 75-70

Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84

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Olympiakos Fenerbahçe Beko anadolu efes real madrid Darüşşafaka Tekfen Baskonia

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