Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı. Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu. Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.
SONUÇLAR
Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75
Maccabi FOX-Panathinaikos: 84-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70
Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84
Khimki-Bayern Münih: 60-71
Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75
Buducnost VOLI-Herbalife Gran Canaria: 75-70
Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84
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