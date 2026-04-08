Fenerbahçe Beko'ya EuroLeague'de soğuk duş! Hapoel Tel Aviv'e yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kötü gidişatını durduramadı. Hapoel Tel Aviv karşısında alınan farklı mağlubiyet, play-off yolunda önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Dimitris Itoudis'in öğrencileri, son şampiyona karşı kazanmayı hak ettiklerini belirtti.

Burak Kavuncu

Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel Tel Aviv'e 95-80 mağlup oldu. Maç, güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'da oynandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel Tel Aviv ile Bulgaristan'da karşılaştı. Güvenlik gerekçesiyle İsrail yerine Bulgaristan'da oynanan mücadelede, temsilcimiz sahadan 95-80'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Hapoel Tel Aviv ise, son şampiyon unvanlı rakibini deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç boyunca Hapoel Tel Aviv'in üstünlüğü dikkat çekerken, Fenerbahçe Beko'nun savunmada yaşadığı problemler ve hücumdaki istikrarsızlığı mağlubiyette önemli rol oynadı. Hapoel Tel Aviv Başantrenörü Dimitris Itoudis maç sonu yaptığı açıklamada, baştan sona daha iyi olan taraf olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini vurguladı. Itoudis, son şampiyona karşı kazanmanın önemine değinerek, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fenerbahçe Beko cephesinde ise morallerin bozuk olduğu gözlendi. Play-off yarışında kritik bir dönemde alınan bu mağlubiyet, takımın motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

AĞIR MAĞLUBİYET!

Mücadeleye hücumda tutuk başlayan sarı-lacivertliler, savunmada da rakibin dış atışlarına engel olamayınca ilk çeyreği 25-17 geride kapattı. Soyunma odasına gidilirken farkı çift hanelere çıkaran Hapoel Tel Aviv, devreyi 51-38 önde tamamlayarak oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Üçüncü çeyrekte temsilcimizin geri dönüş çabaları sonuçsuz kalınca, final periyoduna 75-56 gibi demoralize edici bir farkla girildi. Son çeyrekte skorun korunmasıyla birlikte Fenerbahçe Beko, sahadan 95-80 mağlup ayrılarak Play-off yolunda kritik bir yara aldı.

Sarı-Lacivertliler, kalan maçlarda toparlanarak ilk sekizdeki yerini korumak için mücadele edecek. Maçın ardından yapılan yorumlarda, Fenerbahçe Beko'nun özellikle savunma anlamında daha iyi bir performans sergilemesi gerektiği vurgulandı. Hücumda da daha organize ve isabetli olmak, play-off hedefine ulaşmak için kritik öneme sahip. Fenerbahçe Beko'nun kalan maçlarda göstereceği performans, EuroLeague'deki geleceği açısından belirleyici olacak.

Fenerbahçe Beko'nun Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı bu beklenmedik mağlubiyet, takımın play-off hedeflerine ulaşma yolunda bir engel teşkil ediyor. Sarı-Lacivertlilerin, bu mağlubiyetten ders çıkararak kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi ve toparlanması gerekiyor.

