İtalya'da Kenan Yıldız'a tarihi ödül! Sezona damga vurdu

İtalya futbolunun kalbi Serie A’da 2025-2026 sezonuna damga vuran Juventus’un Türk harikası Kenan Yıldız, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek tarihi bir zafere imza attı.

İTALYA'DA TÜRK DALGASI! KENAN YILDIZ SERIE A'DA SEZONUN EN İYİSİ SEÇİLDİ!

Juventus'ta efsane Alessandro Del Piero'nun miras bıraktığı 10 numaralı formayı sırtında taşıyan Kenan Yıldız, İtalya'yı fethetmeye devam ediyor. Serie A yönetiminden yapılan resmi açıklamaya göre, dünya futbolunun en yetenekli gençleri arasında gösterilen milli yıldızımız, İtalya liginde sezonun "En İyi Genç Oyuncusu / Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

SEZONA DAMGA VURAN İSTİKRAR

21 yaşındaki genç hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı maçlarda sergilediği dribblingler, kritik goller ve asistlerle takımının adeta hücum liderliğini üstlendi. Sezon içinde daha önce iki kez ayın en iyi genç oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, İtalyan futbol otoritelerinden tam not alarak ligin en değerli varlığı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Milli oyuncu Juventus formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada toplam 11 gol ve 9 asist yaparak takımına katkı sağlarken, gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini de peşine taktı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR

Bu tarihi ödül, Kenan'ın Avrupa transfer piyasasındaki değerini de adeta katladı. Juventus ile olan bağlarını her geçen gün kuvvetlendiren ve Torino ekibinin gelecekteki projesinin merkezinde yer alan milli futbolcumuz, kazandığı bu ödülle birlikte tüm İtalya'ya ve dünyaya "Geleceğin Süperstarı benim" mesajını verdi.