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Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely müjdesi!

28.04.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçında sahada olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely müjdesi!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely, CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçı öncesi geri döndü.

2 Nisan'da Ataşehir'de oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Jan Vesely, CSKA Moskova'ya karşı serinin ilk 2 maçında oynayamamıştı. Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya karşı mücadelesiyle ayakta kalsa da bunu skora yansıtamamış ve seride 2-0 geriye düşmüştü.

Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov ve 3 oyuncu, sağlık protokolleri nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, 20.45'te Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak seriyi 4. maça taşımayı istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geldi de tek adamla olmaz bu iş en az 3 belki 4 oyuncu katılması lazım skor yüküne yoksa işleri çok zor 4 final hayal olur

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