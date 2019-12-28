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  4. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 28.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde Thomas'a kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı.

ABD'li basketbolcunun kan değerlerine de bakılırken; eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Malcolm Thomas Türkiye Basketbol Ligi

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