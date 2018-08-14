Fenerbahçe Benfica maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? (D-Smart, AZTV ve Alternatif kanallar)

Lige 3 puanla başlayan Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. Fenerbahçe Benfica maçı sarı lacivertliler için Şampiyonlar Ligi’ne giden yolda ya tamam veya devam maçı. Erken havlu atmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica’yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Benfica maçı nasıl canlı izlenebilir. İşte Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun cevabı ile maçı canlı yayımlayan kanallar...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.00’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de ancak D-Smart'ın Spor Smart HD kanalı ile izlenebilecek. Alternatif olarak Fenerbahçe Benfica maçını Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Benfica canlı anlatım için tıklayınız

ALTERNATİF KANALLAR VE AZtv

Türkiye dışında bulunan sarı lacivertli taraftarlar bulundukları yere göre karşılaşmayı farklı kanallardan canlı izleyebilirler. Pek çok ülkede ekrana gelecek karşılaşma taraftarların favori kanalı AZTV'de ekrana gelmiyor. İşte Fenerbahçe Benfica maçını canlı gösteren kanalların listesi...