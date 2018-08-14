Fenerbahçe Benfica maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? (D-Smart, AZTV ve Alternatif kanallar)

Lige 3 puanla başlayan Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. Fenerbahçe Benfica maçı sarı lacivertliler için Şampiyonlar Ligi’ne giden yolda ya tamam veya devam maçı. Erken havlu atmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica’yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Benfica maçı nasıl canlı izlenebilir. İşte Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun cevabı ile maçı canlı yayımlayan kanallar...
Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.00’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de ancak D-Smart'ın Spor Smart HD kanalı ile izlenebilecek. Alternatif olarak Fenerbahçe Benfica maçını Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Benfica canlı anlatım için tıklayınız
Türkiye dışında bulunan sarı lacivertli taraftarlar bulundukları yere göre karşılaşmayı farklı kanallardan canlı izleyebilirler. Pek çok ülkede ekrana gelecek karşılaşma taraftarların favori kanalı AZTV'de ekrana gelmiyor. İşte Fenerbahçe Benfica maçını canlı gösteren kanalların listesi...
|Ülke
|Kanal
|İsrail
|Sport 3
|Brezilya
|Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
|Kosta Rika
|TDN
|El Salvador
|TDN
|Guetemala
|TDN
|Honduras
|TDN
|Meksika
|TDN
|Hollanda
|Fox Sports 4, Fox Sports Go
|Nikaragua
|TDN
|Panama
|TDN
|Portekiz
|Sport TV1
|Rusya
|НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Футбол 2
|Amerika Birleşik Devletleri
|Spor Smart HD
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe deplasmanda aldığı 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle mutlaka en az 2 gol atmalı ve gol yememeli. Fenerbahçe yiyeceği 1 golle tur şansını oldukça zora sokar çünkü gol yediği taktirdi 2 gol farkla galibiyet alması gerekiyor. 1-0'da ise maç uzatmaya gider.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Volkan; Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali; Mehmet Topal, Eljif Elmas; Giuliano, Ayew, Barış; Soldado.
Benfica: Vlachodimos; Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Salvio, Pizzi, Fernandes, Cervi; Ferreyra
Fenerbahçe'de kart cezalısı Josef'in yanı sıra yeni transfer Slimani de UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için forma giyemeyecek. Benfica’da ise ilk maçta olduğu gibi yine Jonas, Ebuehi ve Krovinovic kadroda yok.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Philip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe’nin son 5 maçınadaki performansına bakıldığında 2 beraberlik 2 galibiyet 1’de mağlubiyet aldığı görülüyor. Sarı Lacivertliler lige 3 puan ile başlayarak maç öncesi moral buldu.
Konuk takımında son 5 maç istatistikleri Fenerbahçe ile aynı. Ancak Benfica son 2 maçını da galibiyetle kapattı.
İki takım şimdiye kadar 5 kez karşılaştılar ve Portekiz eikbi Fenerbahçe’yi 3 kez yenmeyi başardı. Daha önce elemelerde iki kez Benfica ile eşleşen Fenerbahçe ikisinde de turu geçmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler bu maç ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.
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