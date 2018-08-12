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Fenerbahçe-Benfica maçının Slavko Vincic yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 12.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Fenerbahçe-Benfica maçının Slavko Vincic yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak. Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Benfica Slavko Vincic

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