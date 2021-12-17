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Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de derbi heyecanı!

17.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kitleyecek. Fırat Aydınus’un düdük çalacağı Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçında her iki takım da galibiyet arayacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de derbi heyecanı!

Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile çıktığı Kayserispor müsabakasından 4-2’lik galibiyetle ayrılarak kötü gidişe bir son veren Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesini de kazanarak, galibiyet serisi sürdürmek istiyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe ise Beşiktaş’ı yenerek galibiyeti taraftarına armağan etmenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbi maçı, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla orta sıralara kadar gerileyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’la yolları ayırmıştı. Alt yapı sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde Kayserispor maçına çıkan Beşiktaş, uzun süre sonra bir müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı. 4-2’lik Kayseri galibiyetinden sonra moral depolayan Beşiktaş, Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Derbi maçı öncesi 27 puanla beşinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde yer alıyor. Beşiktaş da derbi öncesi 24 puanla 7. sırada.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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