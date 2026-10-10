50 milyon yetmedi! Fenerbahçe’nin Pavlidis hayali suya düştü

Yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Kojo Oppong’u kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, geride kalan dönemine dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Portekiz basınına göre sarı-lacivertliler, Lukaku transferinden önce forvet hattı için Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis’e 50 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı, ancak Portekiz ekibi teklifi reddetti.

50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

Fenerbahçe yönetiminin Benfica’ya 50 milyon euronun üzerinde bonservis önerdiği, teklifin 40 milyon euro sabit ve 10 milyon euro bonus yapısında olduğu öne sürüldü. Pavlidis’in Benfica ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve oyuncunun 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Yunan santrforu kadroda tutma kararı alan Benfica, yüksek bonservis bedeline rağmen teklife kapıyı kapattı.

PAVLIDIS’E 8 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertlilerin Pavlidis’e yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar içeren bir sözleşme sunduğu belirtildi. Portekiz basınına göre bu sözleşmede 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de öngörülüyordu. Benfica ise yüksek bonservis teklifine rağmen Pavlidis ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadı.

BENFICA’DAN SADAKAT ÖDÜLÜ

Fenerbahçe’nin teklifini reddeden Benfica’nın, Pavlidis’in maaşında artışa gittiği ifade ediliyor. Yunan golcünün yıllık yaklaşık 3 milyon euroluk net ücretle kadronun en yüksek maaşlı isimleri arasına girdiği belirtiliyor.

PAVLIDIS FORMUNUN ZİRVESİNDE

Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 13 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Pavlidis, önceki iki sezonda da 30'ar gol atmıştı. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Yunan santrforun adı, kış transfer dönemi için Tottenham ile de anılmaya başladı.