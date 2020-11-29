Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ortalık karıştı!

Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.

İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.

OZAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.

Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90+7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ozan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.

