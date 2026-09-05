Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala olay karar: Yıldız isim kadroya alınmadı, tesislerden ayrıldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAATLER KALA KARAR: KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakatlığını geride bırakarak bireysel çalışmalara başlayan Marco Asensio, Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İspanyol futbolcunun sakatlığının yeniden nüksetmemesi amacıyla teknik heyetin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

TESİSLERDEN AYRILDI

Derbi kadrosuna dahil edilmeyen Asensio, karşılaşma öncesinde tesislerden ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki maçlarda yeniden takım kadrosuna dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

İSMAİL KARTAL DERBİDE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 mücadelede taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken Chobani Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını derbide yoğun bir atmosfer eşliğinde destekleyecek.

ITALIANO İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki kariyerinin ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak. Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan İtalyan teknik adam, deplasmanda oynanacak zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak derbi kariyerine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

CERNY'DEN ÖZEL İSTATİSTİK

Beşiktaş'ın formda isimlerinden Vaclav Cerny, sezonun ilk haftalarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 3 maçta 2 kez fileleri havalandıran Çek futbolcu, Avrupa kupalarında da 1 gol kaydetti.

Eyüpspor karşılaşmasının ardından Çorum FK maçında da gol sevinci yaşayan Cerny, derbide Italiano'nun önemli hücum kozlarından biri olacak. Çek oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 maçta 4 gol atmış olması da dikkat çekici bir istatistik olarak öne çıkıyor.

VLAHOVIC'TEN SON MAÇINDA HAT-TRICK

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, geçtiğimiz hafta Çorum FK karşısında attığı 3 golle yıldızlaştı. Siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Karadeniz ekibine karşı kaydeden Sırp santrfor, yaptığı hat-trick ile galibiyetin başrolündeki isimlerden biri oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş'ın gol yollarındaki en önemli silahı olacak. Italiano'nun hücumdaki en büyük beklentilerinden biri Vlahovic'in formunu derbiye de taşıması.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BULUNMUYOR

Siyah-beyazlı ekip, derbi öncesinde kadro açısından önemli bir sorun yaşamıyor. Beşiktaş'ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken yeni transfer Ümit Akdağ'ın da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

İstanbul'a gelen ve lisans işlemleri tamamlanan Ümit Akdağ'ın derbi kadrosunda bulunması bekleniyor.

GEÇEN SEZON ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TAYDI

İki takım geçtiğimiz sezon 3 farklı kulvarda karşı karşıya geldi. Süper Lig'deki ilk mücadelede Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederken, sezonun ikinci yarısındaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler deplasmanda 1-0 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide ise Beşiktaş, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibine karşı sezon içerisindeki ikinci galibiyetini aldı.

İki takım, bu kez ligin 4. haftasında yeniden karşı karşıya gelirken gözler Chobani Stadı'ndaki dev mücadeleye çevrildi.