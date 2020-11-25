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F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi Turgay Kaan Numanoğlu

FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe -Beşiktaş derbisini Turgay Kaan Numanoğlu yönetecek.

F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi Turgay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 KASIM PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 KASIM PAZARTESİ:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Fener halletmistir isini sansa birakmaz Yasasin Fener yine bir bankomuz var. Fenere yan bakilmaz.
Bir hakemin daha kariyeri bitti...
niyet önemli hakem değil
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