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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 'VAR' hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi belli oldu. MHK, Chobani Stadyumu’ndaki dev mücadelede VAR görevini Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski’ye verirken, AVAR olarak Murat Altan’ı görevlendirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 'VAR' hakemi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu! 1
Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın VAR hakemi belli oldu. MHK'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Murat Altan, görev yapacak.

Dev mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

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Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe
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