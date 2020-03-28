Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi.
Siyah-beyazlı takım, 4 efsane ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.
???? Kabul ediyoruz @Besiktas⁰⁰ Tarihimizde yer alan birçok idol oyuncu arasından seçtiğimiz 4 isim????— Fenerbahçe SK - ????#EvdeKal (@Fenerbahce) March 28, 2020
???????? Lefter Küçükandonyadis
⚽???? Can Bartu
✨????⚕️ Alex De Souza
???????? Toni Schumacher
Sıra sizde:
???????????????????????????? @SheffieldUnited
???????? @FCBarcelona
???????? @FCBayern
???????? @acffiorentina https://t.co/XA1wkrbH4H
Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul ederek Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina'ya meydan okudu. İşte Fenerbahçe'nin 4 efsanesi: Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza, Toni Schumacher.
Meydan okumanız kabul edildi! @RealBetis— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 28, 2020
İşte seçtiğimiz 4 efsane futbolcumuz!
❤️ Süleyman Seba
????️ Les Ferdinand
???? Sergen Yalçın
???? Atiba Hutchinson
Sıra sizde. ????
???????? @Fenerbahce
???????? @juventusfc
???????? @visselkobe
???????? @BocaJrsOficial https://t.co/7wgC8OOS0k
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