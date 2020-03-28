Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ EFSANESİ SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlı takım, 4 efsane ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.

???? Kabul ediyoruz @Besiktas⁰⁰ Tarihimizde yer alan birçok idol oyuncu arasından seçtiğimiz 4 isim????



???????? Lefter Küçükandonyadis

⚽???? Can Bartu

✨????‍⚕️ Alex De Souza

???????? Toni Schumacher



Sıra sizde:



???????????????????????????? @SheffieldUnited

???????? @FCBarcelona

???????? @FCBayern

???????? @acffiorentina https://t.co/XA1wkrbH4H — Fenerbahçe SK - ????#EvdeKal (@Fenerbahce) March 28, 2020

FENERBAHÇE DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUDU

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul ederek Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina'ya meydan okudu. İşte Fenerbahçe'nin 4 efsanesi: Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza, Toni Schumacher.