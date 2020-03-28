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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.03.2020 20:43 | Son Güncelleme

İspanyol takımlarından Real Betis, 4 efsane futbolcusunu belirleyerek Beşiktaş'ın da olduğu 4 takıma meydan okudu. Beşiktaş Kulübü de 4 efsane oyuncusunu sayarak Fenerbahçe'ye meydan okudu. Fenerbahçe de kısa süre içinde bu meydan okumayı kabul etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ EFSANESİ SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlı takım, 4 efsane ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.

FENERBAHÇE DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUDU

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul ederek Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina'ya meydan okudu. İşte Fenerbahçe'nin 4 efsanesi: Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza, Toni Schumacher.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş meydan okuma

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