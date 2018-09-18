SPOR

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e geleceğini açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.09.2018 22:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasında rakip taraftarların Ülker Stadyumu'ndaki yerini alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e geleceğini açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisine rakip takım taraftarlarının alınmayacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.

Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.

Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz."

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı!Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı!
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe derbi taraftar

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Sasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

Sasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e geleceğini açıkladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e geleceğini açıkladı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı!

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!

Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

Alanya fişi erken çekti! Trabzon'u yıktılar

Alanya fişi erken çekti! Trabzon'u yıktılar

Yusuf Namoğlu: VAR’da hata yapan hakemler dinlendirilecek!

Yusuf Namoğlu: VAR’da hata yapan hakemler dinlendirilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.