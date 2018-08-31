SPOR

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 31.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu, Beşiktaş'ın yer aldığı I Grubu ve Akhisarspor'un mücadele edeceği J Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda gruptaki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile yapacak Fenerbahçe, son karşılaşmasında ise 13 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava'ya konuk olacak.

D Grubu'nun maç programı şöyle:

20 Eylül Perşembe: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe, Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika)

4 Ekim Perşembe: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Anderlecht-Dinamo Zagreb

25 Ekim Perşembe: Anderlecht-Fenerbahçe, Spartak Trnava-Dinamo Zagreb

8 Kasım Perşembe: Fenerbahçe-Anderlecht, Dinamo Zagreb-Spartak Trnava

29 Kasım Perşembe: Fenerbahçe-Dinamo Zagreb, Anderlecht-Spartak Trnava

13 Aralık Perşembe: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Dinamo Zagreb-Anderlecht

AKHİSAR'IN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile eşleşen Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü evinde Krasnodar'la oynayacak.

İşte Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü;

20 Eylül: Akhisarspor-Krasnodar, Sevilla-Standard Liege

4 Ekim: Standard Liege-Akhisarspor, Krasnodar-Sevilla

25 Ekim: Sevilla-Akhisarspor, Standard Liege-Krasnodar

8 Kasım: Akhisarspor-Sevilla, Krasnodar-Standard Liege

29 Kasım: Krasnodar-Akhisarspor, Standard Liege-Sevilla

13 Aralık: Akhisarspor-Standard Liege, Sevilla-Krasnodar

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

"Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak.

I Grubu'nun maç programı şöyle:

20 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç), Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

4 Ekim Perşembe: Malmö-Beşiktaş, Sarpsborg-Genk

25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmö, Beşiktaş-Genk

8 Kasım Perşembe: Malmö-Sarpsborg, Genk-Beşiktaş

29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Beşiktaş, Malmö-Genk

13 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Malmö, Genk-Sarpsborg

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?
Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri! Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Beşiktaş akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu

Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?

Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?

Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri!

Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri!

UEFA Avrupa ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları belli oluyor!

UEFA Avrupa ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları belli oluyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Gruplar belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Gruplar belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakipleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.