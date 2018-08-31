Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda gruptaki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile yapacak Fenerbahçe, son karşılaşmasında ise 13 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava'ya konuk olacak.
D Grubu'nun maç programı şöyle:
20 Eylül Perşembe: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe, Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika)
4 Ekim Perşembe: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Anderlecht-Dinamo Zagreb
25 Ekim Perşembe: Anderlecht-Fenerbahçe, Spartak Trnava-Dinamo Zagreb
8 Kasım Perşembe: Fenerbahçe-Anderlecht, Dinamo Zagreb-Spartak Trnava
29 Kasım Perşembe: Fenerbahçe-Dinamo Zagreb, Anderlecht-Spartak Trnava
13 Aralık Perşembe: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Dinamo Zagreb-Anderlecht
AKHİSAR'IN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile eşleşen Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü evinde Krasnodar'la oynayacak.
İşte Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü;
20 Eylül: Akhisarspor-Krasnodar, Sevilla-Standard Liege
4 Ekim: Standard Liege-Akhisarspor, Krasnodar-Sevilla
25 Ekim: Sevilla-Akhisarspor, Standard Liege-Krasnodar
8 Kasım: Akhisarspor-Sevilla, Krasnodar-Standard Liege
29 Kasım: Krasnodar-Akhisarspor, Standard Liege-Sevilla
13 Aralık: Akhisarspor-Standard Liege, Sevilla-Krasnodar
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
"Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak.
I Grubu'nun maç programı şöyle:
20 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç), Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)
4 Ekim Perşembe: Malmö-Beşiktaş, Sarpsborg-Genk
25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmö, Beşiktaş-Genk
8 Kasım Perşembe: Malmö-Sarpsborg, Genk-Beşiktaş
29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Beşiktaş, Malmö-Genk
13 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Malmö, Genk-Sarpsborg
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