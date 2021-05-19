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Fenerbahçe, Beşiktaşlı Rosier'i transfer etmek istiyor

19.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, gerçekleşmesi halinde çok konuşulacak bir transfer hazırlığı yapıyor. Fenerbahçe, şampiyon Beşiktaş'ta öne çıkan isimlerden olan Valentin Rosier için resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertli kulübün, Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting ile görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Rosier'i transfer etmek istiyor

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Sarı lacivertli takımın flaş bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, Fenerbahçe Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti.

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Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

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Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada da iki gol attı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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