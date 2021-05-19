Fenerbahçe, Beşiktaşlı Rosier'i transfer etmek istiyor

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Sarı lacivertli takımın flaş bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, Fenerbahçe Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti.

Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada da iki gol attı.



