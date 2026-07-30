Fenerbahçe bir yola devam dedi! Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turdaki rakip belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze engelini geçerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, iki maç sonunda elde ettiği 2-1'lik toplam skorla 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı.

TALISCA TURUN MİMARI OLDU

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'de rakibini ağırlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş mücadelesinde de gol perdesini açan isim yine Talisca oldu. Polonya'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken, temsilcimiz toplam skorda üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP STURM GRAZ

Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Avusturya'nın Sturm Graz ekibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, bu turda rakibini elemesi durumunda organizasyonda play-off aşamasına yükselme başarısı gösterecek.

MAÇ PROGRAMI BEKLENİYOR

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak iki karşılaşmanın tarihleri, başlama saatleri ve yayın bilgileri henüz netlik kazanmadı.

Karşılaşmalara ilişkin ayrıntılı programın, UEFA ile kulüplerin yapacağı resmi açıklamaların ardından duyurulması bekleniyor.