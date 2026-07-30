Sezonu Galatasaray'da kiralık tamamlamıştı! Takımından açıklama: Geri dönme

Bayern Münih'te Sacha Boey ile yolların ayrılması yönündeki plan netleşmeye başladı. Alman ekibi, Fransız sağ beki yaz transfer döneminde bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

EBERL'DEN AYRILIK MESAJI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un kulüpteki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eberl, oyuncunun transfer listesinde yer aldığını belirterek, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Buna rağmen Alman kulübünün, oyuncuyla bu yaz kalıcı olarak yollarını ayırmayı planladığı belirtiliyor.

BAYERN KARİYERİ

Yirmi beş yaşındaki sağ bek, Bayern Münih formasıyla şimdiye kadar 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 1 gol atan Boey, takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.