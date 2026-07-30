Menajerinden Icardi için net açıklama! Yeni adresini duyurdu

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Mauro Icardi'nin kariyerini hangi takımda sürdüreceği futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin son değerlendirme, menajeri Elio Pino'dan geldi.

TYC Sports'a konuşan Pino, deneyimli golcünün transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ARJANTİN'E DÖNÜŞ GÜNDEMDE YOK

Elio Pino, Icardi'nin Arjantin'e dönerek kariyerini ülkesinde sürdürmesi ihtimaline kapıyı kapattı. Oyuncu adına herhangi bir kulüple temas kurulmadığını ifade eden Pino, şu sözleri kullandı:

"Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor."

YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Menajer Pino, İtalya'dan Como seçeneğinin Icardi açısından en uygun adres olabileceğini dile getirdi.

"Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor."

Bununla birlikte mevcut bilgiler doğrultusunda Como'nun oyuncuyla resmî görüşme yaptığına ya da transfer teklifi sunduğuna dair herhangi bir doğrulama bulunmuyor.

KARAR YAKIN ZAMANDA AÇIKLANABİLİR

Transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceğini belirten Elio Pino, Icardi'nin yeni takımına ilişkin kararın çok yakında verilebileceğini ifade etti.

Pino, "Karar her an verilebilir." sözleriyle sürecin hızla sonuçlanabileceğinin sinyalini verdi.