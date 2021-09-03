Fenerbahçe: Birden fazla transfer olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, 7 Eylül'e kadar en az bir ve yüksek olasılıkla da birden fazla pozisyon için transfer yapılacağını açıkladı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek teknik direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir. Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.

Teknik direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur."

