Fenerbahçe, Braxton Key’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda ABD’li basketbolcu Braxton Key’i kadrosuna dahil etti.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Valencia Basket forması giyen ABD’li forvet (2.03cm - 1997) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Braxton Key’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde NBA’DE Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors’ta forma giyerken, Avrupa’da ise Valencia Basket’te oynadı.

Key, Valencia Basket ile Euroleague’de 6.3 sayı, 3.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.