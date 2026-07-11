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2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymişti! Jayden Adams hayatını kaybetti: Nedeni bilinmiyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasını giyen Jayden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından "Futbol bir değerini kaybetti" sözleriyle ölüm haberi duyurulan Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymişti! Jayden Adams hayatını kaybetti: Nedeni bilinmiyor

Güney Afrika Ligi takımlarından Mamelodi Sundowns'da oynayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası nda forma giymişti! Jayden Adams hayatını kaybetti: Nedeni bilinmiyor 1

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından "Futbol bir değerini kaybetti" sözleriyle ölüm haberi duyurulan Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.

Jayden Adams, Güney Afrika forması ile 9 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Adams, Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçta da forma giydi. Güney Afrika Ligi takımlarından
Stellenbosch FC'da profesyonel kariyerine başlayan Jayden Adams, 5 sezon boyunca takımda forma giydikten sonra Mamelodi Sundowns'a transfer oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası güney afrika
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