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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i resmen açıkladı

23.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’in transferi konusunda kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncunun 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaştığı Queens Park Rangers'li Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için kulübüyle anlaştı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır" denildi.

sdfdsfsd

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