Fenerbahçe bu kez elinde tutamayabilir! En-Nesyri'ye bir değil, iki dünya devi birden talip oldu...

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de adeta esip gürlüyor... Müthiş bir seri yakalayan Faslı oyuncu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Faslı oyuncunun bu performansı sonrası dünya devleri adeta sıraya girdi.

2025 YILINDA BAMBAŞKA BİR EN NESYRI

Faslı golcü, Kasımpaşa'ya attığı 2 golle birlikte Süper Lig'de 15. kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, bu gollerin 10'unu 2025 yılından sonra attı. Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 12 gol attı ve 1 asist yaptı. Arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşayan En-Nesyri'nin bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.

İNGİLTERE'DEN DEV TALİP

Devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan kulüplerinin yakın markajında bulunan En-Nesyri için 35 milyon Euro civarında bir teklif gelmiş fakat Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.