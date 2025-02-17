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Fenerbahçe bu kez elinde tutamayabilir! En-Nesyri'ye bir değil, iki dünya devi birden talip oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 13:47
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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin performansı her geçen gün artıyor. Sarı-lacivertli formayla attığı gollerin ardından Avrupa devlerinin kıskacına giren Faslı oyuncuya İngiliz devleri talip oldu.

Fenerbahçe bu kez elinde tutamayabilir! En-Nesyri'ye bir değil, iki dünya devi birden talip oldu...
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de adeta esip gürlüyor... Müthiş bir seri yakalayan Faslı oyuncu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Faslı oyuncunun bu performansı sonrası dünya devleri adeta sıraya girdi.

2025 YILINDA BAMBAŞKA BİR EN NESYRI

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Faslı golcü, Kasımpaşa'ya attığı 2 golle birlikte Süper Lig'de 15. kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, bu gollerin 10'unu 2025 yılından sonra attı. Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 12 gol attı ve 1 asist yaptı. Arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşayan En-Nesyri'nin bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.

İNGİLTERE'DEN DEV TALİP

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Devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan kulüplerinin yakın markajında bulunan En-Nesyri için 35 milyon Euro civarında bir teklif gelmiş fakat Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.

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